В Україну прибув польовий госпіталь, подарований Естонією, Норвегією та Нідерландами

Польовий госпіталь, наданий Україні спільно Естонією, Норвегією та Нідерландами в рамках третього пакета допомоги, прибув в Україну, повідомляє Естонський центр оборонних інвестицій (ECDI).

Зазначено, що Норвегія та Нідерланди пожертвували EUR7,8 млн на відправлення польового госпіталю, щоб підтримати медичний потенціал України.

"Ми передали Україні половину наявного польового госпіталю наших Сил оборони, який складається з восьми спеціалізованих медичних контейнерів, включно з хірургічним, реанімаційним, інтенсивної терапії, лікувальним і проміжним модулями, медичним складом, стерилізаційним модулем і ресурсним модулем", - розповіла керівниця проєкту польового госпіталю в ECDI Каді-Кай Колло.

Вона зазначила, що на додачу до звичайних частин лікарняного комплексу Україні було передано контейнери для зберігання, намети житлових модулів і санітарний модуль із душовими, туалетами та пральними машинами з сушками.

Крім того, для перевезення поранених Сили оборони надали десять автомобілів підвищеної прохідності MAN. Пакет допомоги також охоплює витратні матеріали для госпіталю і навчання української бригади госпіталю.

Як зазначають в ECDI, навчена команда може розгорнути госпіталь приблизно за годину. Швидкість розгортання польового госпіталю забезпечує мобільність, що дуже важливо для передислокації медичної допомоги в умовах військового конфлікту. З огляду на те, що в Україні, за різними даними, знищено близько 950 медичних закладів, така допомога має вирішальне значення.

За нормальних умов у польовому госпіталі працює приблизно 15 осіб, у період тренувань він обслуговував близько 60 осіб на день. У подарованому госпіталі працюватимуть медики української армії. На сьогодні два подаровані раніше польові госпіталі допомогли приблизно 10 тис. поранених.

Подарований госпіталь виготовила естонська компанія Semetron, яка спроєктувала його з урахуванням умов України. Наприклад, обладнання для обігріву та охолодження модифіковано під український клімат, а тунелі, що з'єднують обладнання та контейнери, оновлено.

Проєкт польового госпіталю підтримали Нідерланди та Норвегія на суму EUR7,8 млн (EUR3,5 млн і EUR4,3 млн відповідно).

"Навчання було двостороннім - ми навчаємо їх, а українські медичні працівники також навчають нас. Спираючись на досвід, отриманий у результаті попередніх пожертвувань, ми вже внесли зміни в навчання команд наших польових госпіталів. Крім технічної підготовки, ми додали обговорення можливостей використання госпіталю в різних конфігураціях, для пацієнтів різного профілю, а також можливості швидкої інтеграції фахівців цивільного сектору у військові госпіталі. Ці уроки дали медичному відділу Сил оборони Естонії чудову можливість для подальшого розвитку інфраструктури польових госпіталів і перегляду попередніх рекомендацій", - зазначила начальниця відділу підтримки та розвитку Центру медицини війни та медицини катастроф Сил оборони Геле-Ріт Лілль.