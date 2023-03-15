Перший реабілітаційний центр заснованої Пінчуками національної мережі RECOVERY відкрили у Дніпрі

Перший Інноваційний центр реабілітації для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, відкрито в місті Дніпрі.

Згідно з пресрелізом у середу, до кінця поточного року десять центрів RECOVERY запрацюють у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській (два центри), Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях. На проєкт RECOVERY засновники вже спрямували $11,5 млн.

Водночас наголошується, що центр RECOVERY унікальний і побудований за найвищими міжнародними стандартами. Тут встановлено сучасне фізіотерапевтичне обладнання, зали фізичної реабілітації оснащені інноваційним устаткуванням із віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв'язок із пацієнтом. Комплекс тренажерів і апаратів для реабілітації покриває весь спектр можливих функціональних порушень пацієнтів (зокрема отриманих унаслідок мінно-вибухових травм) і на високому технологічному рівні допомагає відновлювати їх.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало постраждалих захисників і захисниць, які потребують подальшого лікування та реабілітації, потрапляють саме до прифронтового Дніпра. Реабілітація потрібна з першого дня, адже від вчасно проведених реабілітаційних заходів залежать результати відновлення втрачених функцій та якість життя пацієнтів.

У центрі RECOVERY в Дніпрі перші пацієнти вже проходять реабілітацію. Тут виконано ремонт відділення фізичної та реабілітаційної медицини, палати обладнані з урахуванням вимог інклюзивності. Встановлено багатофункціональні ліжка з електроприводом і меблями для зручного перебування пацієнтів. Центр облаштовано 30 ліжками, тож за рік понад 600 поранених військових зможуть отримати тут комплексну реабілітаційну допомогу.

Загалом реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY у всій країні зможуть отримати понад 11 тисяч пацієнтів за рік.

У перший день роботи центру RECOVERY в Дніпрі до нього завітав бізнесмен і засновник проєкту Віктор Пінчук, де зустрівся з військовими, які проходять реабілітацію, та лікарями.

"Наші герої ризикують власними життями, захищаючи свободу та майбутнє України. Для нас із моєю дружиною Оленою честь допомогти їм повернутися до повноцінного життя після поранень. Війна, на жаль, показала, що реабілітація та підтримка поранених військових стане найважливішим завданням на роки вперед. Це потребує системного підходу і допомоги приватного сектора. Тому ми вирішили максимально швидко створити мережу найсучасніших реабілітаційних центрів у всій Україні на базі державних клінік", - сказав засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук, слова якого наводить пресслужба.

У свою чергу завідувачка реабілітації фізичної реабілітаційної медицини, керівниця мультидисциплінарної команди м. Дніпра Алла Півник констатувала, що в центрі RECOVERY з'явилось надсучасне обладнання з віртуальною реальністю та обладнанням, що забезпечує зворотний зв'язок із пацієнтом.

"Функціональність нового обладнання дуже різноманітна. Це дасть змогу більш ефективно відновлювати тих, хто потребує реабілітації", - сказала Півник.

У пресрелізі пояснюють, що англійську назву проєкту RECOVERY обрано не випадково - саме в Лондоні 28 червня 2022 року подружжя українських філантропів Віктора та Олени Пінчуків презентувало на аукціоні Christie's відому скульптуру "Мавпа з повітряних кульок (пурпурова)" американського художника Джеффа Кунса. Скульптуру було продано за $11,5 млн - усі ці кошти спрямовано на проєкт RECOVERY, який передбачає: створення національної мережі реабілітаційних центрів для тяжкопоранених, реабілітацію військових у партнерських клініках, складне протезування військових, а також міжнародні освітні програми для спеціалістів-реабілітологів тощо.