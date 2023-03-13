Медицина

14:44 13.03.2023

У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

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У Києві за минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли вісім осіб

У Києві за минулий тиждень від наслідків, спричинених коронавірусною інфекцією, померли вісім осіб, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Вісім осіб померли минулого тижня від захворювання на COVІD-19. Одужали 1358 осіб", - ідеться в повідомленні КМДА на сайті в понеділок.

Як повідомляється, у столиці за минулий тиждень виявили 1268 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Також захворіли 34 медичні працівники. Госпіталізували 143 людини.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Дарницькому районі - 272, Деснянському - 212, у Дніпровському - 164 випадки.

У Департаменті охорони здоров'я нагадують, що найнадійнішим захистом від важкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Отримати щеплення можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації в ТРЦ "Gulliver", "River Mall", ТРЦ "Універмаг "Україна", ТРЦ "SilverBreeze". Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров'я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

 

Теги: #київ #коронавірус

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