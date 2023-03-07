Кількість хворих у модульному містечку для переселенців у Львові зросла до 41 людини - міськрада

Кількість захворілих у модульному містечку для переселенців у Львові зросла до 41 особи, з них 11 - госпіталізовано, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Загалом захворіла 41 особа (зокрема 22 дитини), 30 перебувають на амбулаторному лікуванні", - зазначено в повідомленні міської ради.

За ніч до лікарень міста нові хворі не надходили, стан усіх хворих покращився і медики припускають, що сьогодні вже чотирьох осіб можуть виписати з лікарні.

Проводяться аналізи, щоб встановити причину захворювання. Харчове отруєння наразі не підтверджується.

Раніше повідомлялося про 37 хворих із симптомами гострої кишкової інфекції, які були виявлені в модульному містечку. За цим фактом слідчі Національної поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних норм і правил запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Загалом у модульному містечку проживають майже 700 осіб.