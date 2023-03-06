В Україні з'явиться перша освітня онлайн-платформа для фахівців, які працюють із людьми, що втратили кінцівки

В Україні з'явиться перша освітня онлайн-платформа Protez Hub для фахівців, які працюють із людьми, що втратили кінцівки через війну.

Як повідомляють у пресрелізі Protez Hub, основним завданням ресурсу буде поліпшення розуміння процесу реабілітації осіб з ампутацією кінцівки від моменту травми до моменту ефективного користування протезом.

Проєкт реалізовано за підтримки гуманітарної ініціативи групи "Метінвест".

"Ми прагнули створити цікаві, корисні та послідовні онлайн-курси, які допомогли б усім учасникам процесу відновлення осіб з ампутованими кінцівками зрозуміти, на що слід звертати увагу на кожному етапі. Онлайн-платформа дасть змогу кожному вітчизняному фахівцеві, який має справу з ампутаціями кінцівок, отримати системне розуміння всіх процесів реабілітації та застосувати знання на практиці", - наводять у пресрелізі слова гендиректора групи "Метінвест" і засновника ініціативи "Рятуємо життя" Юрія Риженкова.

У пресрелізі уточнюється, що платформа міститиме п'ять курсів на теми догляду, реабілітації, протезування, психологічних аспектів травми, що призвела до ампутації однієї або більше кінцівок.

Тут будуть представлені відеолекції українською мовою в логічній послідовності на актуальні теми: підготовка до протезування кінцівки, визначення потреб і можливостей, тренування з протезом та інші.

Крім лекцій, фахівці зможуть завантажити та використовувати на практиці рекомендації, опитувальники, шкали, програми та інші представлені на платформі матеріали.