Данія та ПРООН закупили сучасне медобладнання для реабілітації людей з інвалідністю, які постраждали від війни

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні за кошти уряду Данії закупила реабілітаційне обладнання для стаціонарного медичного відділення, яке працює на базі протезного заводу в Дніпрі, повідомляє пресслужба ПРООН.

"Я вірю, що завдяки цьому обладнанню експерти, які працюють тут, зможуть допомогти більшій кількості людей, яких торкнулася війна. Ми бачимо наше ключове завдання, щоб масштабувати такі ініціативи на загальнонаціональному рівні задля розширення інклюзивної та стабільної медичної системи України, що відповідатиме потребам українців під час і після війни", - заявив керівник Програми ООН із відновлення та розбудови миру Нільс Крістенсен.

Зазначається, що люди з обмеженими можливостями, включно з військовими, зможуть пройти безоплатний огляд на базі Дніпровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства та розпочати комплексну реабілітацію під супроводом фахівців.

Також на базі медичного центру можна отримати психологічну, фізіологічну та менторську допомогу.