Медицина

14:02 21.02.2023

В Україну завезли небезпечні для вживання сири з Франції – Держпродспоживслужба

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В Україну завезли небезпечні для вживання сири з Франції – Держпродспоживслужба

В Україну завезли із Франції сири з бактерією, що викликає менінгіт, сепсис та інші небезпечні для здоров'я людини інфекції, повідомляє Держпродспоживслужба України.

"Головне управління Держпродспоживслужби інформує про отримання інформаційного повідомлення… стосовно виявлення Listeria monocytogenes в сирах (Гаперон) з пастеризованого молока, що експортувалися з Франції", - повідомляється на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

Виробник цих сирів – SOCIETE LAITIERE DE VICHY.

Після вживання заражених продуктів Listeria мігрує від кишечника до центральної нервової системи та статевих органів. Клінічні прояви лістеріозу передбачають менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, перинатальні інфекції та гастроентерит.

Держпродспоживслужба просить у разі виявлення в обігу цієї продукції повідомляти теруправління служби.

 

Теги: #сир #держпродспоживслужба

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