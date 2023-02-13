Колишнього першого заступника глави МОЗ Комаріду підозрюють у безпідставній реєстрації ліків від COVID-19

Столичні правоохоронці викрили та повідомили про підозру колишньому першому заступнику міністра охорони здоров'я Олександру Комаріді, якого уряд звільнив минулого тижня, за фактом безпідставної реєстрації ліків від COVID-19, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді гендиректора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ України та будучи співголовою постійної робочої групи з розгляду проблемних питань державної реєстрації лікарських засобів, порушив встановлений законом порядок державної реєстрації лікарського препарату для лікування застуди та грипу, який також широко використовувався для терапії COVID-19", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що, незважаючи на наявність висновку уповноваженого державного органу – ДЕЦ МОЗ України про відсутність підстав для державної реєстрації зазначеного препарату, експосадовець підписав рішення, яким рекомендував здійснити його державну реєстрацію.

"Унаслідок дій підозрюваного лікарський препарат був безпідставно внесений до Державного реєстру лікарських засобів України відповідним наказом МОЗ України", - зазначають у прокуратурі.

У свою чергу в СБУ уточнюють, що цей препарат є лише біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

"Отже, цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим паче - у "прискореному" режимі", - переконані в спецслужбі.

Наразі триває досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.

"Ексчиновнику повідомлено про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - підсумували в СБУ.

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, проте уточнюють, що це звільнений минулого тижня колишній перший заступник міністра охорони здоров'я.

8 лютого Кабінет Міністрів звільнив Олександра Комаріду з посади першого заступника міністра охорони здоров'я.