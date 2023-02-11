Червоний Хрест України передав міськлікарні Іршави гумдопомогу на суму понад 261 тис. грн

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) передало міській лікарні Іршави (Закарпатська область) гуманітарну допомогу на суму понад 261,5 тисячі гривень.

"Допомога медичному закладу в Іршаві. Закарпатська обласна організація Червоного Хреста передала гуманітарну допомогу міській лікарні: 10 медичних функціональних ліжок, 10 приліжкових медичних тумб, 3 інфузійні стійки, 40 п'ятилітрових каністр дезінфекційного розчину. Загальна вартість допомоги становить понад 261,5 тисячі гривень", - повідомило ТЧХУ на офіційній сторінці у Фейсбуці.