Медицина

12:06 11.02.2023

Червоний Хрест України передав міськлікарні Іршави гумдопомогу на суму понад 261 тис. грн

1 хв читати
Червоний Хрест України передав міськлікарні Іршави гумдопомогу на суму понад 261 тис. грн

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) передало міській лікарні Іршави (Закарпатська область) гуманітарну допомогу на суму понад 261,5 тисячі гривень.

"Допомога медичному закладу в Іршаві. Закарпатська обласна організація Червоного Хреста передала гуманітарну допомогу міській лікарні: 10 медичних функціональних ліжок, 10 приліжкових медичних тумб, 3 інфузійні стійки, 40 п'ятилітрових каністр дезінфекційного розчину. Загальна вартість допомоги становить понад 261,5 тисячі гривень", - повідомило ТЧХУ на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Теги: #допомога #закарпаття #окку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 10.02.2023
Литва відправила Україні зенітну зброю L-70

Литва відправила Україні зенітну зброю L-70

19:12 10.02.2023
"Метінвест" передав Головному управлінню розвідки 50 дронів і 200 комплектів зимового одягу

"Метінвест" передав Головному управлінню розвідки 50 дронів і 200 комплектів зимового одягу

07:48 10.02.2023
Світовий банк виділить $1,78 млрд на допомогу Туреччині, яка постраждала від землетрусу

Світовий банк виділить $1,78 млрд на допомогу Туреччині, яка постраждала від землетрусу

21:12 09.02.2023
Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

20:57 08.02.2023
Парламент Швеції схвалив військову допомогу Україні понад $400 млн

Парламент Швеції схвалив військову допомогу Україні понад $400 млн

18:28 08.02.2023
Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

07:33 08.02.2023
Франція готова доповнити екстрену допомогу Туреччини після землетрусу

Франція готова доповнити екстрену допомогу Туреччини після землетрусу

06:32 08.02.2023
Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

07:27 07.02.2023
Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

22:06 06.02.2023
Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

ОСТАННЄ

Від початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 2 млн осіб, в 1,5 раза менше, ніж роком раніше

Приватні клініки розраховують на відновлення сектора медичного страхування, незважаючи на його суттєве падіння через війну

ТЧХ України передало лікарні з Бахмута, яку евакуйовано до Київської області, обладнання для безперебійної роботи

Два медзаклади Черкаської області отримали генератори від ТЧХУ

Мобільні бригади ТЧХУ надають медичну допомогу мешканцям гірських районів Івано-Франківської області

Україна отримала ще один мобільний медичний кабінет від неурядових організацій Німеччини

Фармринок України-2022: Падіння обсягів, зростання собівартості та перспективи виробництва – думки

СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби у справі про ввезення фальсифікованих ліків на 32 млн грн

В Україні почнуть застосовувати новий препарат замісної підтримувальної терапії для лікування наркозалежних

Мобільні медбригади ТЧХУ допомагають мешканцям віддалених населених пунктів Вінницької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА