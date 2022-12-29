Медицина

19:35 29.12.2022

Чернівці реорганізують низку багатопрофільних медустанов шляхом приєднання до обласної лікарні

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Чернівці реорганізують низку багатопрофільних медустанов шляхом приєднання до обласної лікарні

У Чернівцях реорганізують низку багатопрофільних медустанов шляхом приєднання до обласної лікарні та спеціалізованих обласних медустанов.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, згідно з рішенням сесії Чернівецької обласної ради, зокрема, до Чернівецької обласної клінічної лікарні буде приєднано Обласний ендокринологічний центр та Обласний шкірно-венерологічний диспансер, лікарсько-фізкультурний центр об'єднається з Обласним медичним діагностичним центром, а Обласний протитуберкульозний диспансер – з Обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом.

Реорганізація медустанов у Чернівцях проходитиме під наглядом спеціально створених комісій, які спостерігатимуть за дотриманням усіх вимог, зокрема збереження кадрових ресурсів кожної медичної установи.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, така реорганізація дозволить клінікам забезпечити доступність медичної допомоги, її якість та ефективність, а також безоплатність для пацієнта отриманої медичної послуги.

"Це три ключові компоненти, забезпечення яких буде пріоритетом діяльності МОЗ та системи охорони здоров'я у 2023 році. Лікарні, які за три роки впровадження реформи так і не змогли стати фінансово успішними, точно не зможуть досягти зазначених пріоритетів. Тому ми й підтримуємо ініціативи органів місцевого самоврядування, спрямовані на зміну існуючої ситуації та пошук шляхів покращення матеріально-технічної бази лікарень", – сказав він.

 

 

Теги: #медреформа #чернівці

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