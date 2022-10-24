Медицина

19:59 24.10.2022

Фонд Народонаселення ООН в Україні передав до Харківської області мобільну акушерсько-гінекологічну амбулаторію

1 хв читати

Фонд Народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine) передав для роботи у звільнених від російської окупації населених пунктах Харківської області мобільну акушерсько-гінекологічну мобільну амбулаторію, повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"Нам дуже важливо забезпечувати надання якісної медичної допомоги в області, особливо це стосується деокупованих територій. Акушерсько-гінекологічна мобільна амбулаторія призначена не лише для пологів, а й для огляду жінок, комплексу гінекологічних заходів, навіть оперативних втручань. У мобільному пологовому будинку чергуватимуть лікарі обласного перинатального центру", - сказав голова обладміністрації Олег Синєгубов.

За словами директора департаменту охорони здоров'я обладміністрації Максима Хаустова, першим населеним пунктом, в якому працюватиме акушерсько-гінекологічна мобільна амбулаторія, стане Ізюм.

"Вона буде там прикріплена на кілька тижнів, далі визначатимемо згідно з подальшими потребами", - сказав Хаустов.

Крім того, у рамках програми United24 обласному Центру екстреної медицини та медицини катастроф передали 5 карет "швидкої допомоги" Citroen класу C.

 

 

Теги: #оон #харківська_область #амбулаторія #мобільна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 24.10.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6374 цивільних, ще 9776 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6374 цивільних, ще 9776 поранено

19:15 24.10.2022
Через ворожий обстріл Вовчанська пошкоджено магістральний газопровід, відновити його до зими не вдасться

Через ворожий обстріл Вовчанська пошкоджено магістральний газопровід, відновити його до зими не вдасться

08:17 24.10.2022
Київ запрошує ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії – Резніков

Київ запрошує ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії – Резніков

21:05 23.10.2022
З українського порту вийшло шосте судно із вантажем продовольчої програми ООН

З українського порту вийшло шосте судно із вантажем продовольчої програми ООН

07:25 23.10.2022
Ворог у суботу масовано обстріляв з артилерії Вовчанськ на Харківщині

Ворог у суботу масовано обстріляв з артилерії Вовчанськ на Харківщині

12:39 22.10.2022
На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

07:35 21.10.2022
Понад 8 млн тонн українського продовольства експортовано у рамках чорноморської зернової ініціативи

Понад 8 млн тонн українського продовольства експортовано у рамках чорноморської зернової ініціативи

21:12 20.10.2022
У звільнених районах Харківської області знайдено 22 катівні окупантів

У звільнених районах Харківської області знайдено 22 катівні окупантів

17:32 20.10.2022
Французькі експерти ідентифікували зброю, з якої було розстріляно евакуаційну колону на Харківщині - облпрокурор

Французькі експерти ідентифікували зброю, з якої було розстріляно евакуаційну колону на Харківщині - облпрокурор

16:39 20.10.2022
Зі звільнених районів Харківщини щодня евакуюються від 100 до 1000 осіб – голова ОВА

Зі звільнених районів Харківщини щодня евакуюються від 100 до 1000 осіб – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

ОСТАННЄ

Безкоштовна діагностика з виявлення орфанних захворювань у новонароджених тепер доступна у 12 областях України – заступниця голови ОП Соколовська

Медцентр "Лелека" продовжив міжнародну акредитацію стандарту JCI на 2023 рік

Віктор та Олена Пінчуки створюють національну мережу реабілітаційних центрів для військовослужбовців в Україні

Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру "Лелека" сягнула 20

ВР запровадила пряму заборону відпуску ліків без рецепта, вона набуде чинності після війни

Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

Швеція передала Україні понад 500 тис. доз оновленої ковідної вакцини Pfizer

Мінімальна потреба фінансування охорони здоров'я України на 13,6 млрд грн перевищує запланований на 2023 рік обсяг - депутат

З початку повномасштабної війни загинули 24 українські медики

Київ забезпечив районні евакуаційні комісії йодовмісними препаратами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА