Фонд Народонаселення ООН в Україні передав до Харківської області мобільну акушерсько-гінекологічну амбулаторію

Фонд Народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine) передав для роботи у звільнених від російської окупації населених пунктах Харківської області мобільну акушерсько-гінекологічну мобільну амбулаторію, повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"Нам дуже важливо забезпечувати надання якісної медичної допомоги в області, особливо це стосується деокупованих територій. Акушерсько-гінекологічна мобільна амбулаторія призначена не лише для пологів, а й для огляду жінок, комплексу гінекологічних заходів, навіть оперативних втручань. У мобільному пологовому будинку чергуватимуть лікарі обласного перинатального центру", - сказав голова обладміністрації Олег Синєгубов.

За словами директора департаменту охорони здоров'я обладміністрації Максима Хаустова, першим населеним пунктом, в якому працюватиме акушерсько-гінекологічна мобільна амбулаторія, стане Ізюм.

"Вона буде там прикріплена на кілька тижнів, далі визначатимемо згідно з подальшими потребами", - сказав Хаустов.

Крім того, у рамках програми United24 обласному Центру екстреної медицини та медицини катастроф передали 5 карет "швидкої допомоги" Citroen класу C.