Медицина

19:09 26.09.2022

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

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Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

У поточному епідсезоні Україна може зіткнутися з твіндемією (одночасними епідеміями) COVID-19 і грипу, прогнозує голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

"Є підстави вважати, що грип цього сезону до нас повернеться, і ми зустрінемося з так званою твіндемією, тобто одночасними епідеміями COVID-19 та грипу", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Лапій пояснив, що передумовою для твіндемії зараз може стати факт стримування грипу раніше за рахунок карантинних заходів, які діяли в Україні до військового вторгнення РФ для боротьби з пандемією COVID-19.

"У минулі два роки ті заходи, які були впроваджені для запобігання COVID-19: маски, карантинні заходи, дистанційне навчання тощо, дуже добре стримували грип. Тому в сезоні 2020-2021 і 2021-2022 року фактично грипу у нас не було. Втім, довго так продовжуватися не може, бо рано чи пізно ми все одно повернемося до звичного життя, до спілкування, до школи. Вірус грипу нікуди не зник, ми фактично два сезони грипу "прогуляли", тож очевидно, що накопичився неімунний прошарок, який сприятиме його епідемії. І зараз може бути реалізований сценарій твіндемії", - сказав він.

Лапій зазначив, що якщо людина одночасно хворіє на ці два захворювання, це значно погіршує прогноз, а ризик смерті збільшується вдвічі.

 

Повний текст інтерв'ю опубліковано на головній сторінці агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

 

 

Теги: #прогноз #грип #коронавірус

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