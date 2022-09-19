Медицина

16:57 19.09.2022

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

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Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям віком від п'яти років.

Як повідомив на брифінгу у Києві у понеділок головний санітарний лікар України Ігор Кузін, раніше в Україні було дозволено вакцинацію дітей від 12 років.

Вакцинація дітей від 5 до 11 років здійснюватиметься вакциною Comirnaty від Pfizer. Наразі Україна очікує відповідної вакцини у спеціальному дозуванні для дітей.

Кузін не уточнив, коли ця вакцина може бути доставлена в Україну.

Теги: #діти #вакцинація #коронавірус

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