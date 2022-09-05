Уряд Польщі подарував Україні МРТ-апарат, він працюватиме у Львові

Новий магнітно-резонансний томограф, переданий уряду України польським урядом, працюватиме у лікарні Св.Луки у Львові, повідомив голова начальника Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сучасний та швидкий МРТ-апарат – це подарунок від уряду Польщі нашому уряду. Його сьогодні передав Державний секретар канцелярії президента Польщі Яцек Шевера у рамках візиту до Львівської області першої леді Республіки Польща Агати Корнхаузер-Дуди", - написав Козицький у понеділок.

За його словами, пройти обстеження на ньому безкоштовно зможуть мешканці будь-якого регіону України, які постраждали від війни.

"Такого класу техніки досі не було у медустановах на заході України. За добу за допомогою цього апарату можна обстежити до 40 осіб", - розповів Козицький.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/4323