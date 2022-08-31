Медицина

13:01 31.08.2022

В окупації та зоні бойових дій працюють понад 600 медзакладів – заступник міністра охорони здоров'я Яременко

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В окупації та зоні бойових дій працюють понад 600 медзакладів – заступник міністра охорони здоров'я Яременко

На тимчасово окупованих територіях та у зоні бойових дій працюють 649 медзакладів, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України з посиланням на заступника міністра Олексія Яременка.

Яременко зазначив, що Україна продовжує перераховувати кошти на рахунки кожного медичного закладу в окупації, з яким встановлено належний зв'язок.

Оплата медпослуг, які надають ці медзаклади, здійснюється щомісячно у розмірі 1/12 річного фінансування. Зокрема, за липень НСЗУ перерахувала тим, хто перебуває в окупації і працює в прифронтових регіонах понад 2,6 млрд грн. Загалом від початку повномасштабної агресії РФ НСЗУ перерахувала цим медзакладам понад 17 млрд у рамках Програми медичних гарантій.

"За рахунок цих коштів зокрема виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації. Це наша принципова позиція – підтримувати кожну лікарню, в якій працюють наші медики та надають медичну допомогу нашим пацієнтам, які опинилися у тимчасовій окупації", - сказав Яременко.

Він також нагадав, що РФ продовжує блокувати постачання ліків, зокрема й життєво необхідних з підконтрольних Україні територій на тимчасово окуповані.

Теги: #моз #війна #окупація #медзаклади

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