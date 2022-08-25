Частина лікарень на окупованій території через обстріл ЗАЕС залишилася без енергопостачання – Ляшко

Через обстріл Запорізької АЕС частина лікарень на окупованій території залишилася без енергопостачання, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Через ворожі обстріли Запорізької АЕС частина наших тимчасово окупованих лікарень залишилася без енергопостачання та можливості нормально функціонувати. Під загрозою опинилося найцінніше – життя людей, які сьогодні перебувають в операційних, на ШВЛ, у реанімаціях", - написав він на фейсбук-сторінці.

Міністр уточнив, що йдеться, зокрема, про лікарні на території Херсонської та частини Запорізької областей.

Ляшко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення МОЗ доправило до лікарень 334 електрогенератори.