Програма лікування українців за кордоном дозволяє звільнити ресурси для надання медичної допомоги, пов'язаної з війною – Ляшко

Програма лікування українців за кордоном дозволяє звільнити ресурси медичної системи України для надання медичної допомоги, пов'язаної з війною, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Я хотів би наголосити, що ми відправляємо на лікування за кордон не тому, що Україна не може надати лікування або у нас не вистачає фахівців. Питання в тому, що ми перебуваємо в стані війни з РФ, яка порушує всі принципи ведення війни, руйнує лікарні та економіку. Тому відправка пацієнтів на лікування за кордон - це потенційна готовність нашої системи охорони здоров'я мати вільні ліжка, необхідне обладнання та витратні матеріали для того, щоб надати медичну допомогу тим, хто страждає від жахів війни", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Міністр повідомив, що в рамках програми лікування за кордоном до іноземних клінік вже було відправлено близько 1,4 тис. українців, зокрема 500 дітей.

Ляшко наголосив, що лікування в рамках цієї програми відбувається за рахунок коштів ЄС та є безоплатним для пацієнтів.

Наразі у програмі беруть участь клініки з 18 європейських країн. Найбільше пацієнтів за цією програмою взяли Німеччина, Іспанія та Польща.