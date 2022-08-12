Медицина

13:58 12.08.2022

Програма лікування українців за кордоном дозволяє звільнити ресурси для надання медичної допомоги, пов'язаної з війною – Ляшко

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Програма лікування українців за кордоном дозволяє звільнити ресурси для надання медичної допомоги, пов'язаної з війною – Ляшко

Програма лікування українців за кордоном дозволяє звільнити ресурси медичної системи України для надання медичної допомоги, пов'язаної з війною, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Я хотів би наголосити, що ми відправляємо на лікування за кордон не тому, що Україна не може надати лікування або у нас не вистачає фахівців. Питання в тому, що ми перебуваємо в стані війни з РФ, яка порушує всі принципи ведення війни, руйнує лікарні та економіку. Тому відправка пацієнтів на лікування за кордон - це потенційна готовність нашої системи охорони здоров'я мати вільні ліжка, необхідне обладнання та витратні матеріали для того, щоб надати медичну допомогу тим, хто страждає від жахів війни", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Міністр повідомив, що в рамках програми лікування за кордоном до іноземних клінік вже було відправлено близько 1,4 тис. українців, зокрема 500 дітей.

Ляшко наголосив, що лікування в рамках цієї програми відбувається за рахунок коштів ЄС та є безоплатним для пацієнтів.

Наразі у програмі беруть участь клініки з 18 європейських країн. Найбільше пацієнтів за цією програмою взяли Німеччина, Іспанія та Польща.

Теги: #лікування #закордон

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