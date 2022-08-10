Інститут ім. Філатова отримав медвироби та медикаменти у рамках благодійної ініціативи Shelter Ukraine

Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова (Одеса) отримав медвироби та медикаменти у рамках благодійної ініціативи Shelter Ukraine, яку реалізують організації SiLab Ukraine, Valores Foundation, БО "Тепле місто", БО "Вплив" у співпраці з Razom For Ukraine.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у клініці, завдяки цій ініціативі інститут, зокрема, зміг отримати шовні матеріали, вироби медичного призначення та медикаменти.

Отримані медвироби та розхідники використовуються зокрема під час операцій із пересадки рогівки, уточнила керівниця відділу патології та мікрохірургії рогівки ока Галина Дрожжина. "Такі втручання майже завжди є останньою можливістю пацієнта не втратити зір і робити їх можна лише за наявності таких інструментів", - наголосила вона.

Дрожжина зазначила, що в період пандемії COVID-19 і початку війни "люди зволікали і несвоєчасно зверталися до офтальмологів".

"Збільшилася кількість пацієнтів, які потребують таких втручань. Тому така допомога для нас вкрай необхідна, вона допоможе запобігти втраті зору десяткам пацієнтів із різних куточків України", - сказала вона.

У клініці наголосили, що під час війни інститут, як і у мирний час, продовжує надавати високо спеціалізовану офтальмологічну допомогу пацієнтам з усієї України, зокрема громадянам, які евакуювалися із зони активних бойових дій.