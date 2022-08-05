ЄС скоординував евакуацію до лікарень країн-членів ЄС 1 тис. українських пацієнтів

Для надання спеціалізованої медичної допомоги у лікарнях у всій Європі Європейський Союз, задіявши Механізм цивільного захисту, скоординував евакуацію тисячі українських пацієнтів.

Про це у п'ятницю повідомляє Європейська комісія. "Оскільки кількість поранених в Україні зростає з кожним днем, місцеві лікарні намагаються впоратися з цим щосили. Водночас Польща, Молдова та Словаччина, зважаючи на великий приплив людей, запросили підтримку з медичною евакуацією у своїх країнах. Щоб зменшити навантаження на місцеві лікарні, з 11 березня ЄС координує переведення пацієнтів до інших європейських країн, у яких є вільні місця у лікарнях", - йдеться у пресрелізі.

Зокрема, пацієнтів було переведено до лікарень 18 країн: Німеччини, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембургу, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Австрії, Норвегії, Литви, Фінляндії, Польщі та Чехії. "Нещодавня евакуація включає транспортування 3 серпня двох пацієнтів до Чехії, п'ятнадцяти пацієнтів до Німеччини, чотирьох пацієнтів до Нідерландів і двох пацієнтів до Норвегії", - уточнили в ЄК.