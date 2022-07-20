Медицина

19:47 20.07.2022

Медмережа "Добробут" змінила керівника

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Медмережа "Добробут" змінила керівника

Виконувачем обов'язків генерального директора медичної мережі "Добробут" у рамках розгалуження та посилення системи корпоративного управління призначено її виконавчого директора Вадима Шекмана, повідомила пресслужба "Добробуту" в середу.

"Олег Калашніков очолив наглядову раду компанії і зосередиться на розробці стратегічних рішень щодо подальшого розвитку "Добробуту", а я керуватиму всіма операційними напрямами і готуватиму компанію до розвитку в післявоєнний період", - наводяться в релізі слова Шекмана.

За його словами, головне завдання мережі – зберегти доступність якісних медпослуг для населення під час війни.

"Незважаючи на війну та її наслідки, медмережа "Добробут", як і раніше, будує довгострокові плани, зокрема вихід мережі на національний рівень", – додав він.

Як уточнюється в повідомленні, Шекман 30 років жив і працював у США, де створив успішний бізнес із надання медичних та реабілітаційних послуг LifeCare Home Health & In-Home Services. Є експертом із оптимізації бізнес-процесів та інтеграції інформаційних технологій у виробничу діяльність, співголовою комітету постачальників медичних послуг Американської торговельної палати в Україні.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 20 медичних центрів у Києві та Київській області, Львові, Івано-Франківську, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щороку фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працює 2,7 тис. працівників.

 

 

Теги: #добробут #керівник

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