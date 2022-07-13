Мер: У Мелітополі – гостра необхідність у препаратах крові

На території тимчасово окупованого міста Мелітополя спостерігається гостра потреба у препаратах крові, які неможливо доставити з території Запоріжжя, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Термічний, кліматичний ланцюжок для доставки препаратів крові досить складний, і ми не можемо його дотриматися через те, що рашисти розкривають усі контейнери та холодильники на блокпостах. Відповідно, ми привозимо вже не ту кров, яка придатна для застосування. А в цьому сьогодні гостра необхідність. Скажу більше: кров деяких груп і резусів уже закінчилася на тимчасово окупованих територіях", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у середу.

Водночас Федоров зазначив, що завдяки волонтерам вдається доставляти до медичних закладів міста медикаменти першої необхідності.

Він також наголосив, що в Мелітополі на сьогодні залишається близько 50% мирних жителів.

"За нашими оцінками, на сьогодні залишилося від 60 до 70 тисяч населення. Це близько 45-50% населення, яке залишилося на території тимчасово окупованого міста", – уточнив мер.