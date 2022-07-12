Медицина

19:59 12.07.2022

Американський USAID запускає проєкт на $45 млн для зміцнення системи охорони здоров'я України

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Американський USAID запускає проєкт на $45 млн для зміцнення системи охорони здоров'я України

Агентство міжнародної допомоги США (USAID) розпочинає 5-річний проєкт вартістю $45 млн для зміцнення системи охорони здоров'я України, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ця допомога включатиме реагування на кризи, послуги з охорони психічного здоров'я та багато іншого відповідно до ініціативи першої леді (Олени) Зеленської з психічного здоров'я", - написала Брінк у твіттері за підсумками зустрічі з головою МОЗ Віктором Ляшком.

Раніше у вівторок Україна також отримала грант від США через USAID на $1,7 млрд. на підтримку Програми медичних гарантій (ПМГ), зокрема, на виплату заробітних плат медикам.

Як зазначається на сайті USAID, агентство надало уряду України пряму бюджетну підтримку у розмірі $4 млн. Ці ресурси допомогли українському уряду продовжувати виконувати основні функції – наприклад, забезпечити подачу газу та електрики до лікарень, шкіл та інших критично важливих об'єктів інфраструктури, підтримувати доставку гуманітарних вантажів громадянам та продовжувати виплачувати заробітну плату державним службовцям і вчителям.

 

 

Теги: #usaid #допомога #охорона_здоровя

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