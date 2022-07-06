НСЗУ проводить перерахунки для підвищення тарифів на лікування політравм та поранень – голова служби

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) проводить перерахунки для підвищення тарифів на лікування політравм та поранень, повідомила голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Ми внесли зміни до нормативної бази і здійснюємо перерахунки, щоб підвищувати вартість надання меддопомоги при політравмах та пораненнях. Даних у нас достатньо, мережа вже сформована, кошти також є", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гусак зазначила, що нині в Україні немає проблем із лікуванням політравм/поранень щодо забезпечення ліками.

"Десь на початку війни, безумовно, були проблеми з доступом до ліків в окремих регіонах. Я більше ніж впевнена, що є окремі проблеми з логістикою на територіях Херсонщини чи там, де є тимчасова окупація. Одним із шляхів розв’язання проблеми є створення регіональних хабів, над якими працює МОЗ", - сказала вона.

Повний текст інтерв'ю з Наталією Гусак опубліковано на головній сторінці веб-сайту агенції "Інтерфакс-Україна".