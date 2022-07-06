Медицина

20:39 06.07.2022

НСЗУ проводить перерахунки для підвищення тарифів на лікування політравм та поранень – голова служби

1 хв читати
НСЗУ проводить перерахунки для підвищення тарифів на лікування політравм та поранень – голова служби

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) проводить перерахунки для підвищення тарифів на лікування політравм та поранень, повідомила голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

"Ми внесли зміни до нормативної бази і здійснюємо перерахунки, щоб підвищувати вартість надання меддопомоги при політравмах та пораненнях. Даних у нас достатньо, мережа вже сформована, кошти також є", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гусак зазначила, що нині в Україні немає проблем із лікуванням політравм/поранень щодо забезпечення ліками.

"Десь на початку війни, безумовно, були проблеми з доступом до ліків в окремих регіонах. Я більше ніж впевнена, що є окремі проблеми з логістикою на територіях Херсонщини чи там, де є тимчасова окупація. Одним із шляхів розв’язання проблеми є створення регіональних хабів, над якими працює МОЗ", - сказала вона.

 

Повний текст інтерв'ю з Наталією Гусак опубліковано на головній сторінці веб-сайту агенції "Інтерфакс-Україна".

 

 

Теги: #тарифи #перерахунок #нсзу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 06.07.2022
Пріоритетні послуги у рамках ПМГ мають надаватися у повному обсязі – глава НСЗУ

Пріоритетні послуги у рамках ПМГ мають надаватися у повному обсязі – глава НСЗУ

15:02 06.07.2022
Лікарі первинної медицини з початку війни змогли переформатувати роботу в умовах міграції мільйонів пацієнтів – глава НСЗУ

Лікарі первинної медицини з початку війни змогли переформатувати роботу в умовах міграції мільйонів пацієнтів – глава НСЗУ

14:30 06.07.2022
Голова НСЗУ Наталія Гусак: Що змінилося в роботі медзакладів з початку війни

Голова НСЗУ Наталія Гусак: Що змінилося в роботі медзакладів з початку війни

13:03 30.06.2022
"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на доставку

"Укрпошта" з 1 липня підвищує тарифи на доставку

16:36 29.06.2022
Тарифів на пасажирські залізничні перевезення не підвищуватимуть - голова "Укрзалізниці"

Тарифів на пасажирські залізничні перевезення не підвищуватимуть - голова "Укрзалізниці"

11:41 29.06.2022
УЗА просить уряд не піднімати залізничних тарифів

УЗА просить уряд не піднімати залізничних тарифів

13:03 28.06.2022
Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажні перевезення на 70%

Мінінфраструктури підвищило тарифи на вантажні перевезення на 70%

07:22 28.06.2022
Опалювальний сезон-2022 буде найскладнішим, але тарифи не зростуть – Чернишов

Опалювальний сезон-2022 буде найскладнішим, але тарифи не зростуть – Чернишов

13:41 16.06.2022
Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

17:03 15.06.2022
ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

ГК "Нафтогаз України" як ПОН на ринку газу оприлюднила тариф на травень-червень на рівні "звичайного" постачання - близько 7,96 грн/куб. м

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

Глава ВООЗ прибув в Україну для оцінки необхідної допомоги постраждалим від війни

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

За 28 днів війни ВООЗ підтвердила 18 млн постраждалих та 64 підтверджені напади на систему охорони здоров'я

ОСТАННЄ

Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

Ми маємо потенційно готуватися до нової хвилі COVID-19 - Ляшко

З початку війни загинуло 14 українських медпрацівників, 48 поранено – Ляшко

СБУ викрила постачальників медобладнання, які навмисне зривали постачання до військових шпиталів

Маріупольці помирають через брак ліків – мер

Особам з інвалідністю для продовження групи під час війни не потрібно проходити комісію

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 548,4 млн - університет Гопкінса

ВООЗ закликає до координації дій у зв'язку з різким зростанням захворюваності на мавпячу віспу в Європі

Агресор перешкоджає ефективному епіднагляду на окупованих територіях – Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА