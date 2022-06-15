Фармкомпанія Санофі з початку війни передала в якості гуманітарної допомоги 30 млн доз ліків для щоденного лікування українців

Фармацевтична компанія Санофі з початку війни передала українським пацієнтам в якості гуманітарної допомоги 30 млн доз лікарських засобів для щоденного лікування, які зможуть допомогти 20,5 млн пацієнтів. Загальна сума благодійної допомоги препаратами компанії перевищує 21 млн євро.

Як повідомили в Санофі, серед лікарських засобів, які компанія безоплатно передала українцям, інсуліни, протиепілептичні та кардіологічні препарати, препарати для надання екстреної допомоги тощо, які потенційно можуть допомогти 20,5 мільйонам українських пацієнтів. На сьогодні загальна сума допомоги Україні препаратами компанії становить понад 21 мільйон євро.

«З перших днів війни благодійний Фонд Санофі координує та пришвидшує надання гуманітарної допомоги життєво необхідними препаратами та вакцинами, щоб підтримати пацієнтів в Україні та українських біженців», – повідомили в компанії.

Одним з важливих напрямків гуманітарної допомоги Санофі стала поставка вакцин. Так компанія на глобальному рівні долучилася до ініціативи Єврокомісії з питань охорони здоров'я. Фонд Санофі разом із Механізмом цивільного захисту ЄС та Європейським управлінням з питань реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я (HERA) зробив внесок в ініціативу, яка спрямована на забезпечення координації та розподілу предметів невідкладної медичної допомоги, таких як ліки та вакцини, в Україну, Молдову та країни-члени ЄС у регіоні.

«У рамках цієї ініціативи ми надали гуманітарну допомогу у вигляді 200 000 доз вакцини від дифтерії та правця для українських пацієнтів. Це допоможе мінімізувати ризик виникнення епідемічних захворювань, на який наражаються тимчасово переміщені особи, зокрема діти. Ще 70 000 доз вакцин буде направлено до Чехії, Словаччини та Молдови», – повідомили в компанії.

Однією з найбільших пожертв Санофі стали інсуліни для пацієнтів з діабетом 1 типу. Так, компанія поставила інсуліни для пацієнтів з діабетом у Харкові та Харківській області, а також відреагувала на запит МОЗ про надання інсулінів для людей з Маріуполя, які були евакуйовані до Запоріжжя через гуманітарні коридори.

«Пацієнти з діабетом отримали понад 400 упаковок інноваційного інсуліну. Також нещодавно ще понад 2000 упаковок інсуліну було направлено на адресу інших п´яти лікарень в різних містах України», – повідомили в компанії.

Санофі в Україні уточнює, що інсуліни були передані в лікарні Київської області (Боярка, Васильків), в Миколаїв, Запоріжжя, Суми, а також в низку профільних столичних клінік – Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України й Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України для пацієнтів із Бучі, Гостомеля, Ірпеня. Також ліки отримала Чернігівська обласна лікарня, куди компанія крім інноваційного інсуліну поставила препарати для лікування серцево-судинних захворювань та епілепсії.

За словами кандидата медичних наук, лікаря-ендокринолога Яни Саєнко, благодійна допомога інсуліном Санофі дозволила пацієнтам з діабетом задовольнити потребу в препараті, яка була особливо гострою в перші тижні з початку війни. «В окупованих регіонах інсулінів не було взагалі, тож було кілька випадків, коли пацієнти помирали від того, що не було доступу до лікування. Особливо цінним є те, що пожертва від Санофі була здійснена аналоговими інсулінами, які більш безпечні і зручні у складних умовах війни, коли режим життя пацієнта не завжди визначений», – говорить пані Саєнко.

Ще одним важливим напрямом гуманітарної допомоги стала поставка лікарських засобів для лікування пацієнтів з розсіяним склерозом (РС), які потребують непереривного пожиттєвого та дорогого лікування. Так, у квітні Санофі надала гуманітарну підтримку у вигляді майже 400 упаковок інноваційного препарату для лікування РС, а наприкінці травня повідомила про надання ще 1200 упаковок цього інноваційного лікарського засобу. Ліки надійдуть до гуманітарних хабів Львова та Дніпра, де будуть розподілені між пацієнтами.

В компанії уточнюють, що цієї кількості препарату має вистачити до кінця року і він має задовольнити потреби не лише тих пацієнтів, які вже перебувають на терапії, а й нових пацієнтів, і пацієнтів, яким необхідно перейти з ін’єкційної форми терапії на таблетовану.

«Через війну пацієнти з РС часто не мають можливості дотримуватися стерильних умов для введення ін’єкцій чи можливості забезпечення належних умов зберігання препаратів, зокрема, через відсутність електроенергії у деяких регіонах. Для пацієнтів, які живуть з хронічними захворюваннями, важливо не припиняти та не переривати лікування, адже це може призвести до невідворотних наслідків для їх здоров’я. У той час, коли в нашій країні триває війна, питання продовження терапії набуває надважливого значення», – пояснюють в компанії.

Ще одним напрямком гуманітарної діяльності компанії стало продовження клінічних досліджень за участі українських пацієнтів, незалежно від того чи вони перебувають в Україні, чи за її межами. Для підтримки таких пацієнтів компанія запустила гарячу лінію за номером +441223777070, оператори якої володіють англійською та українською мовами.

Окремим напрямком гуманітарної підтримки компанії стали персональні пожертви, які здійснюють співробітники Санофі в усьому світі на підтримку українців. Сума таких пожертв склала 390 тис євро. Санофі, зі свого боку, додала до цієї суми ще 300 тис євро та спрямувала ці кошти Червоному Хресту. Також компанія Санофі на глобальному рівні надала допомогу у розмірі 5 млн євро, які були перераховані Червоному Хресту в Україні й сусідніх європейських країнах та спрямовані до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Співробітники Санофі в Україні активно долучаються до волонтерських ініціатив, як в Україні, так і закордоном – допомагають тим, хто залишився без даху над головою та їжі, купують спорядження для військових, ведуть боротьбу на інформаційному фронті тощо.

Оскільки більшість співробітників Санофі – це люди з вищою медичною освітою, то вони як волонтери допомагають із сортуванням ліків, які надходять до України, у тому числі на складах Міністерства охорони здоров’я України.