Фізособа зможе зберігати ліки з канабісу для медцілей поза спецприміщеннями в обсягах, дозволених для відпуску за одним рецептом - законопроєкт

Фізособа зможе зберігати лікарські засоби з рослин роду конопель (Cannabis) для медичних цілей без використання спеціальних приміщень та (або) обладнання в обсязі, що не перевищує обсягу, дозволеного для відпустку за одним рецептом.

Це передбачено законопроєктом про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих у результаті війни (№7457).

Законопроєкт також передбачає, що обіг сортів рослин роду конопель (Cannabis) для медцілей, продуктів їх переробки та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів допускається за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах обігу.

Простеження обігу сортів рослин роду конопель (Cannabis) для медичних цілей, продуктів їх переробки або вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів забезпечується, зокрема, шляхом маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним штрих-кодом, веденням електронного реєстру обліку переміщення сортів рослин роду конопель (Cannabis) на всіх етапах обігу, забезпечення відпуску лікарських засобів, виготовлених із сортів рослин роду конопель (Cannabis) для медцілей, виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом.

Крім того, законопроєкт передбачає, що діяльність з розробки нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише для їх застосування з медичною метою або для наукової та науково-технічної діяльності у будь-якій формі.

Доклінічні вивчення та клінічні випробування лікарських засобів, виготовлених із сортів рослин роду конопель (Cannabis), виробляються у порядку, встановленому законодавством про лікарські засоби.

Порядок обліку та контролю використання рослин роду конопель (Cannabis), наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у науковій та науково-технічній діяльності визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Як повідомлялося, у 2021 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності (№5596) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин коноплі у промислових, медичних та наукових цілях (№5596-1).