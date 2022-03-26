Медицина

12:38 26.03.2022

Дніпропетровське протезно-ортопедичне підприємство надає протези та реабілітацію безкоштовно

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Дніпропетровське протезно-ортопедичне підприємство надає протези та реабілітацію безкоштовно

Дніпропетровська ОВА повідомляє, що у 2022 році на Дніпропетровському протезно-ортопедичному підприємстві допомогли відновити рух кінцівок 188 пацієнтам, ще для 452 людей зробили ортопедичне взуття. А тепер виготовлення протезів та ортезів, консультації фахівців і подальша реабілітація у стаціонарі будуть безкоштовними.

"Допомагаємо усім, хто до нас звертається. Дітям та дорослим з інвалідністю, постраждалим воїнам. Наші пацієнти – мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської областей. Поєднуємо 75-річний досвід із новими технологіями. Сучасні комплектуючі отримуємо з Німеччини, Австрії та інших країн", – зазначив директор Дніпропетровського протезно-ортопедичного підприємства Олексій Штанько.

На Дніпропетровському протезному заводі виготовляють протези рук та ніг, ортези, які фіксують пошкоджені кінцівки, медичні корсети на грудний, поперековий та крижовий відділ хребта.

"Украй важливо при втраті кінцівки якомога швидше проконсультуватися щодо правильного заживлення кукси та догляду. Аби вона сформувалася без деформацій. Через 3-4 місяці  можна буде встановити протез. Маємо фахівців, які надають консультації під час прийому, а в разі необхідності – й онлайн", – сказав Штанько.

Після встановлення протезу чи ортезу пацієнти проходять реабілітацію у лікарні, що діє при заводі.

Теги: #протези #дніпропетровська_область
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