Медицина

19:39 25.01.2022

Клінічні випробування продемонстрували посилення імунної відповіді проти п'яти штамів SARS-CoV-2 після бустерної дози вакцини Ваксзеврія

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Клінічні випробування продемонстрували посилення імунної відповіді проти п'яти штамів SARS-CoV-2 після бустерної дози вакцини Ваксзеврія

Клінічні випробування продемонстрували посилення імунної відповіді проти п'яти штамів ("Бета", "Дельта", "Альфа", "Гамма" та "Омікрон") вірусу SARS-CoV-2 після бустерної дози вакцини Ваксзеврія (VAXZEVRIA), заявляє її виробник – компанія AstraZeneca.

"Попередні результати клінічного дослідження з безпеки та імуногенності продемонстрували, що третя бустерна доза вакцини Ваксзеврія, розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, сприяє посиленню імунної відповіді проти штамів "Бета", "Дельта", "Альфа" та "Гама" вірусу SARS-CoV-2. За даними окремого аналізу зразків, посилення імунної відповіді також було продемонстровано стосовно штаму "Омікрон", - повідомляється в пресрелізі компанії, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Компанія уточнює, що наведені результати спостерігалися серед пацієнтів, раніше щеплених вакциною компанії AstraZeneca або мРНК-вакциною.

Крім того, у пресрелізі повідомляється про ефективність третьої дози вакцини Ваксзеврія після вакцинації препаратом CoronaVac.

"Отримані результати доповнюють раніше отримані докази на користь застосування третьої дози вакцини Ваксзеврія незалежно від схеми первинної вакцинації. Нині з огляду на термінову потребу в бустерній дозі компанія надає ці додаткові дані в органи охорони здоров'я в усьому світі", - зазначають у компанії.

Виконавчий віцепрезидент підрозділу досліджень і розробок біологічних лікарських засобів компанії AstraZeneca сер Мене Пангалос (Mene Pangalos), чиї слова наводяться в пресрелізі, наголосив, що компанія "продовжить подання заяв до регуляторних органів у всьому світі для можливості застосування вакцини як третьої бустерної дози".

Вакцина Ваксзеврія компанії AstraZeneca розроблена Оксфордським університетом. Вона використовує дефектний за реплікацією вірусний вектор шимпанзе на основі ослабленої версії вірусу звичайної застуди (аденовірус), що викликає інфекцію у шимпанзе, та містить генетичний матеріал шиповидного білка SARS-CoV-2.

Вакцина отримала умовну реєстрацію або дозвіл на екстрене використання у більш ніж 90 країнах. Препарат також увійшов до списку ліків ВООЗ, дозволених на закупівлю в умовах надзвичайної ситуації, що відкриває доступ до вакцини в 144 країнах через механізм COVAX.

Вакцину Ваксзеврія (VAXZEVRIA) компанії AstraZeneca зареєстровано в Україні для екстреного застосування.

 

 

Теги: #вакцина #випробування #astrazeneca
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