З початку 2025р ДЕЦ отримав 20 заяв на проведення клінічних випробувань

лише 12.

"Це ознака стабілізації та повернення клінічної активності", - вважають в центрі.

В ДЕЦ також зазначають, що вперше за останні роки в Україну почали надходити заяви про проведення клінічних випробувань лікарських засобів передової терапії для лікування важких хвороб, зокрема, раку чи рідкісних аутоімунних порушень.

Так, у 2024 рік до Центру надійшло чотири заяви про проведення клінічних випробувань лікарських засобів передової терапії (І фаза), спрямованих на лікування патологічних станів ревматологічного та онкологічного профілю (системний склероз, вовчаковий нефрит, рецидивуюча або рефрактерна R/R світлоклітинна нирково-клітинна карцинома ccRCC, ідіопатичні запальні міопатії).

ДЕЦ наголошує, що клінічні випробування дають можливість отримати пацієнтами безкоштовного лікування новітніми препаратами, медикам - отримати досвід застосування інноваційних технологій лікування та нові можливості з навчання та удосконалення досвіду.

20 травня в світі відзначають Міжнародний день клінічних досліджень.