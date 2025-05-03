Пентагон провів успішне випробування морської гіперзвукової ракети з новим типом запуску

Військово-морський флот США провів успішне льотне випробування звичайної гіперзвукової ракети з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида, зазначається на офіційному сайті Міністерства оборони США.

Запуск став першим із застосуванням методу запуску на холодному газі, який дозволяє виводити ракету з платформи на безпечну висоту над кораблем до запалювання першого ступеня.

"Це технічне досягнення наближає Стратегічні системні програми ВМС на один крок до виконання нашої ролі у забезпеченні безпечного і надійного гіперзвукового потенціалу ВМС", – заявив віце-адмірал Джонні Р. Вулф-молодший, директор SSP, яка розробляє ракету.

Міністр ВМС Джон Фелан наголосив, що гіперзвукова зброя забезпечить США "неперевершені можливості" та є ключем до інтегрованого стримування.

Випробування є частиною програми створення спільної системи All Up Round, яку ВМС США реалізують разом з Управлінням швидких можливостей сухопутних військ.

У 2024 році вже відбулося два льотні випробування AUR.