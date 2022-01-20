Медицина

17:50 20.01.2022

Україна та Європейське регіональне бюро ВООЗ уклали угоду про співпрацю на 2022-2023 роки

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Україна та Європейське регіональне бюро ВООЗ уклали угоду про співпрацю на 2022-2023 роки

Уряд України та Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) уклали нову дворічну угоду про співпрацю на 2022-2023 роки.

"Дякуємо доктору Гансу Клюге, директору ЄРБ ВООЗ, за сприяння у підписанні цієї домовленості. Сьогодні ми зробили величезний внесок у розвиток наших партнерських відносин, метою яких є збереження здоров'я українців", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

 

Теги: #вооз #шмигаль #україна
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