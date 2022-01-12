У ВООЗ не виключають, що може знадобитися модифікація вакцин від COVID-19

Склад чинних наразі вакцин від коронавірусу COVID-19 може потребувати модифікації, щоб забезпечити більш високий рівень захисту, йдеться у заяві Технічної консультативної групи ВООЗ щодо складу вакцин від коронавірусу (TAG-CO-VAC).

"Склад нинішніх вакцин від COVID-19 може потребувати оновлення, щоб гарантувати, що вакцини від COVID-19 продовжать надавати рекомендований ВООЗ рівень захисту", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті ВООЗ у вівторок.

На думку експертів, щоб зробити це можливим, вакцини повинні, крім іншого, не лише надавати захист проти тяжкої форми захворювання та летального результату, а й бути ефективнішими у захисті від менш серйозних форм інфекції.

У заяві також зазначається, що стратегія вакцинації, заснована на "бустерних" дозах вакцини, що повторюються, малоймовірно буде доцільною або раціональною.

Заява опублікована тоді, коли багато країн світу зіткнулися зі штамом вірусу "омікрон", проти якого, як вважається, чинні вакцини менш ефективні, ніж у попередніх варіантах COVID-19.