Медицина

13:35 11.01.2022

В Україні проти COVID-19 уже вакциновано майже 140 тис. дітей 12-18 років – Кузін

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В Україні проти COVID-19 уже вакциновано майже 140 тис. дітей 12-18 років – Кузін

В Україні проти COVID-19 уже вакциновано майже 140 тис. дітей віком від 12 до 18 років, повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

"Щеплення (проти COVID-19 – ІФ) дітям роблять лише за бажанням батьків. Уже вакцинували орієнтовно 140 тисяч дітей від 12 до 18 років", - сказав він в інтерв'ю виданню ВВС.

Кузін також повідомив, що МОЗ планує розглянути вакцинації дітей від п'яти років "орієнтовно з квітня".

Він наголосив, що частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. "Тобто нічого незвичайного не зареєстровано", - сказав головний санітарний лікар.

Теги: #вакцинація #кузін #діти #моз
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