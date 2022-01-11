В Україні проти COVID-19 уже вакциновано майже 140 тис. дітей 12-18 років – Кузін

В Україні проти COVID-19 уже вакциновано майже 140 тис. дітей віком від 12 до 18 років, повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

"Щеплення (проти COVID-19 – ІФ) дітям роблять лише за бажанням батьків. Уже вакцинували орієнтовно 140 тисяч дітей від 12 до 18 років", - сказав він в інтерв'ю виданню ВВС.

Кузін також повідомив, що МОЗ планує розглянути вакцинації дітей від п'яти років "орієнтовно з квітня".

Він наголосив, що частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. "Тобто нічого незвичайного не зареєстровано", - сказав головний санітарний лікар.