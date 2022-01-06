Медицина

13:55 06.01.2022

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років

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В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх осіб віком від 18 років

В Україні дозволили введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх категорій населення віком від 18 років, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Підписав наказ МОЗ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Ляшко уточнив, що бустерна доза може вводитися від шести до дев'яти місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

За його словами, після введення бустерної дози можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб із дати її введення. Згенерувати новий сертифікат можна буде у застосунку "Дія", починаючи з кінця січня 2022 року. До цього моменту діятиме сертифікат попередньої повної вакцинації.

Ляшко зазначив, що для бустерної дози перевага надаватиметься м-РНК-вакцинам - Moderna або Pfizer/Comirnaty, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. При цьому тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною відповідно до дозволених в Україні схем.

Особи з ослабленим імунітетом, яким наразі вводиться додаткова доза вакцини проти COVID-19, також можуть отримати бустерну дозу. Оптимальний період введення - від трьох до шести місяців після додаткової.

Теги: #бустерна_доза #covid_19 #вакцина
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