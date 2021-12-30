Медзаклади Львівщини перевірять на справність кисневого обладнання

Перевірку медичних закладів на справність кисневого обладнання виконають у Львівській області після трагічного випадку в Косівській районній лікарні, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

За даними прес-служби, рішення здійснити перевірку лікарень ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ і НС.

"Випадок, що стався днями в Івано-Франківській області, є для нас черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію такого обладнання. Важливо, щоб усі заходи безпеки постійно дотримувалися, техніка перебувала в належному стані, щоб уникнути таких ситуацій і, передусім, не допустити людських жертв", - наводяться в повідомленні прес-служби слова заступника голови Львівської ОДА Віталія Загайного.

Згідно з рішенням комісії, в області буде створено сім комісій на базі районних адміністрацій, які протягом місяця мають здійснити виконати моніторинг усіх медзакладів області, в яких використовують кисневі станції та кисневі мережі.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, департамент зобов'язав керівників усіх таких лікарень проінспектувати всі кисневі мережі та здійснити ревізію резервних і автономних джерел електроживлення.

Станом на сьогодні в області 24 лікарні мають кисневе обладнання і можуть надавати допомогу хворим на коронавірус.