Бельгійські експерти висловлюють оптимізм щодо наслідків зараження "омікроном"

У той час, як штам "омікрон" став домінуючим у Бельгії, досягнувши 60% від кількості заражень COVID-19, вивчення його впливу продовжується, і бельгійські експерти починають оптимістично висловлюватися про загрозу цього варіанту коронавірусу.

"Молоді люди не страждають або страждають менше від коронавірусної інфекції, викликаної варіантом "омікрон". Нам ще треба дочекатися результатів того, як він впливає на людей похилого віку", - сказав в інтерв'ю газеті Het Laatste Nieuws вірусолог із університету Левена Марк Ван Ранст.

"Омікрон" частіше має тенденцію закріплюватися на рецепторах, розташованих у верхніх дихальних шляхах, тоді як варіант "дельта" та інші варіанти окуповували рецептори, розташовані у нижніх дихальних шляхах, глибоко у легенях", - пояснив експерт.

На його думку, набагато менше шансів, майже жодних, отримати пневмонію від "омікрону", зараження від якого іноді може виявлятися у формах, що нагадують застуду. Це, вважає вірусолог, хороша новина для лікарень, які все ще залишаються у складному становищі від великої кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії із зараженнями варіантом "дельта", які часто госпіталізовані із сильною пневмонією.

При цьому Ван Ранст звернув увагу на те, що, незважаючи на зниження заражень коронавірусом, що спостерігається останнім часом у Бельгії, найближчими днями цифри інфікування підуть у зростання через підвищену контагіозність "омікрону" порівняно з іншими штамами.

Експерт також заявив, що особи, які бажають отримати бустерне щеплення, мають це зробити якнайшвидше.

Хорошою новиною назвав дані досліджень "омікрону" й відомий у країні мікробіолог Еммануель Андре.

"Первинні дані показують, що "постомікронний" імунітет ефективно захищає проти варіанта "дельта". Це хороша новина", - написав він у Twitter.

Водночас Андре зазначив, що антитіла меншою мірою розпізнають "омікрон", і бустерне щеплення важливе навіть при тому, що цей штам менш небезпечний.