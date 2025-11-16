Інтерфакс-Україна
Події
10:07 16.11.2025

Бельгія засуджує масові атаки Росії на Україну та удар по посольству Азербайджану

1 хв читати
Бельгія засуджує масові атаки Росії на Україну та удар по посольству Азербайджану

Бельгія рішуче засуджує хвилю масових атак Росії на Україну, які протягом останніх тижнів уражають цивільні об’єкти, житлові райони, лікарні та енергетичну інфраструктуру.

"Ці бомбардування свідомо націлені на цивільних осіб, житлові райони, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби. Вони вбили та поранили невинних людей, у тому числі дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Будьмо дуже чіткі: це воєнні злочини", — йдеться у дописі міністра закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Бельгії Максима Прево.

Він додав, що ці атаки є частиною системної стратегії зламати моральний дух українського народу, однак українці продовжують чинити опір "із надзвичайною мужністю".

Бельгія також висловила глибоку стурбованість ударом по Посольству Азербайджану в Києві, назвавши напад неприпустимим і "прямим ударом по принципах, на яких ґрунтується міжнародна система".

"Народе України: ви не самі. Ми залишаємося на вашому боці. Разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами ми продовжимо підтримку та посилюватимемо тиск на Росію, поки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться", — зазначив Максим Прево в соцмережі Х.

Теги: #бельгія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 11.11.2025
11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

13:52 07.11.2025
Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

10:02 07.11.2025
ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

15:12 06.11.2025
Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

03:23 24.10.2025
ЄС не підтримав кредит Києву на €140 млрд із заморожених російських активів через позицію Бельгії - ЗМІ

ЄС не підтримав кредит Києву на €140 млрд із заморожених російських активів через позицію Бельгії - ЗМІ

10:17 23.10.2025
Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

16:00 21.10.2025
Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

23:04 17.10.2025
Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

19:29 11.10.2025
Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

08:09 09.10.2025
Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

ОСТАННЄ

Ворог атакував енергообʼєкти та інфраструктуру на Чернігівщині

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Зеленський анонсував історичну угоду з Францією та візит до Іспанії для посилення обороноздатності України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

Ворог атакував Павлоградський район Дніпропетровщини БпЛА: один чоловік постраждав

РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

Адміністрація Трампа посилила імміграційні операції: Міністерство внутрішньої безпеки провело спецрейди у Шарлотті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА