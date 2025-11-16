Бельгія засуджує масові атаки Росії на Україну та удар по посольству Азербайджану

Бельгія рішуче засуджує хвилю масових атак Росії на Україну, які протягом останніх тижнів уражають цивільні об’єкти, житлові райони, лікарні та енергетичну інфраструктуру.

"Ці бомбардування свідомо націлені на цивільних осіб, житлові райони, лікарні, енергетичну інфраструктуру та життєво важливі служби. Вони вбили та поранили невинних людей, у тому числі дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Будьмо дуже чіткі: це воєнні злочини", — йдеться у дописі міністра закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Бельгії Максима Прево.

Він додав, що ці атаки є частиною системної стратегії зламати моральний дух українського народу, однак українці продовжують чинити опір "із надзвичайною мужністю".

Бельгія також висловила глибоку стурбованість ударом по Посольству Азербайджану в Києві, назвавши напад неприпустимим і "прямим ударом по принципах, на яких ґрунтується міжнародна система".

"Народе України: ви не самі. Ми залишаємося на вашому боці. Разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами ми продовжимо підтримку та посилюватимемо тиск на Росію, поки ця незаконна та аморальна війна не закінчиться", — зазначив Максим Прево в соцмережі Х.