Інтерфакс-Україна
Події
15:12 06.11.2025

Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ
Найважливішим заходом, прийнятим на засіданні Національної ради безпеки, є посилення Національного центру повітряної безпеки (NASC) та дозвіл на збиття дронів, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен (Theo Francken) після засідання у четвер, повідомляє VRT NWS.

"Всі служби безпеки разом повинні отримати загальне уявлення про повітряний простір", – сказав він. "Про це має подбати NASC".

Франкен також зазначив, що обговорювалося питання придбання дронів-перехоплювачів. Зараз він продовжує опрацьовувати це питання, щоб завтра представити його на засіданні Ради міністрів.

"Тим часом ми не повинні допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо це можливо, ми їх збиваємо", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялось, що Франкен заявив, що Бельгія розглядає можливість застосування статті 4 Атлантичного договору, що дозволяє скликати екстрене засідання, коли держава-член відчуває загрозу, повідомляє у середу 7sur7.

Служби безпеки країни підозрюють Росію в інтрузії дронів у повітряний простір, повідомляє VRT NWS. Вчора літаки були помічені над п’ятьма аеропортами, включаючи Брюссель-Завентем, найзавантаженіший в країні. Багато рейсів було скасовано, що змусило багатьох пасажирів провести ніч у терміналах. Чотири дрони також були помічені над авіабазою Шаффен.

Федеральна прокуратура розпочала два розслідування щодо вторгнення дронів у повітряний простір Бельгії, які повторювалися протягом останніх днів і тижнів.

У вівторок ввечері в аеропорту Брюсселя було призупинено роботу з міркувань безпеки після повідомлень про появу дронів. Це спричинило затримки та 41 скасування рейсів: 22 вильоти та 19 прильотів. Окрім цих 41 скасованих рейсів, 24 рейси було перенаправлено до інших аеропортів.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер скликав на ранок четверга засідання Ради національної безпеки, до складу якої входять міністри оборони, внутрішніх справ, юстиції та закордонних справ.

Теги: #бельгія #дрони

