11:17 03.12.2025

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Міністр закордонних справ Бельгії Бернард Квінтін виступив із заявою, заперечивши надання Україні так званого репараційного кредиту з основою російських іммобілізованих активів, які зберігаються в бельгійському Euroclear.

Прибувши у середу в Брюсселі в штаб-квартиру НАТО, де проходить засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, він сказав: "Звичайно, важливо задовольнити фінансові потреби України. Не повинно бути жодних помилок. Бельгія повністю підтримує це. Немає місця жодним сумнівам. Але є різні варіанти зробити це. Ми неодноразово говорили, що вважаємо варіант репараційного кредиту найгіршим з усіх. Оскільки це ризиковано, його ніколи раніше не робили".

За словами Квінтіна, "всі бачать, як важко було місяцями знайти надійне рішення запропонованого варіанту". "Це пояснює, чому ми продовжуємо виступати за альтернативу, а саме за позику ЄС необхідної суми на ринках. Це добре відомий, надійний та добре зарекомендував себе варіант з передбачуваними параметрами. Схема репараційного кредиту тягне за собою побічні економічні, фінансові та юридичні ризики", - пояснив глава бельгійського МЗС.

Він нагадав про листа прем'єр-міністра Барта Вевера, в якому "чітко окреслені наші занепокоєння". "Коротше кажучи, необхідні гарантії для Euroclear, повне взаємне поєднання ризиків і виходження за межі Euroclear та Бельгії. Це законні та обґрунтовані занепокоєння. Наші двері завжди залишалися відчиненими і залишаються відкритими. Однак у нас є гнітюче відчуття, що нас не почули. Наші занепокоєння применшуються. Тексти, які Комісія представить сьогодні, не задовільним чином вирішують наші проблеми. Неприйнятно використовувати ці гроші та залишати нас самих із ризиками. Запропонована позика на репарації явно не є нашим бажаним вибором, навіть якщо держави-члени бажають рухатися в цьому напрямку. Ми вимагаємо, щоб ризики, з якими стикається Бельгія в результаті цієї схеми, були повністю покриті. Це не є необґрунтованою вимогою. Це просто справедливість", - заявив Квінтін.

При цьому він наголосив, що Бельгія "не прагне налаштувати проти себе наших партнерів чи Україну". "Ми просто прагнемо уникнути потенційно катастрофічних наслідків для держави-члена, яку просять проявити солідарність, не отримуючи такої ж солідарності у відповідь", - додав бельгійський міністр.

Очікується, що саме в середу, 3 грудня, Європейська комісія представить офіційні пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 роки.

