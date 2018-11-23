Національний закупник МОЗ допоможе клінікам і регіонам отримувати нижчі ціни під час бюджетних закупівель - Стефанишина

Національне закупівельне агентство "Медичні закупівлі України" (МОЗ) допоможе клінікам і регіонам отримувати нижчі ціни під час бюджетних закупівель, укладаючи рамкові угоди та формуючи пули покупців, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

"У МОЗ буде дві функції. По-перше, агентство буде одержувачем державних коштів і, як я вже говорила, закуповуватиме ліки зі стратегічних програм. Тобто, воно оголошуватиме тендери, здійснюватиме закупівлю, забезпечуватиме доставку препаратів до лікарень, моніторитиме наявність ліків. Крім того, МОЗ допоможе регіонам ефективно закуповувати ліки, укладаючи рамкові угоди. За великим рахунком, МОЗ формуватиме своєрідні каталоги, пропонуючи лікарням увійти до закупівлі, тим самим збільшуючи обсяг закупівлі та домагаючись зниження ціни", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

О.Стефанишина зазначила, що агентство вестиме переговори з виробниками та постачальниками.

"Наприклад, у лікарні є завдання закупити стент. Клініка заходить до каталогу і бачить, що МОЗ уклав із компанією-постачальником рамкову угоду, до якої можна приєднатися. Клініка робить заявку, агентство розмістить замовлення, лікарня сплатить товар безпосередньо виробнику. Тобто, тут МОЗ не буде фінансовим гравцем, воно просто дасть можливість лікарні приєднатися до угоди й отримати той чи інший продукт, присутній у портфоліо агентства, за хорошою ціною", - пояснила заступник міністра.

За її словами, наразі місцеві закупівлі та закупівлі лікарень часто неефективні, оскільки як це невеликі обсяги.

"Лікарням буде вигідно приєднуватися до оптових закупівель. Візьмемо той самий інфаркт: НСЗУ встановить певний тариф на послугу з лікування інфаркту, і лікарні просто буде невигідно закуповувати стенти за завищеними цінами. Вважаємо, що агентство буде хорошим інструментом і для областей, і для клінік, який дасть змогу закуповувати ефективно та за реальними цінами", - сказала вона.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я зареєструвало ДП "Медичні закупівлі України" (МОЗ), яке отримає статус централізованої закупівельної організації. МОЗ поступово перейматиме практики закупівель ліків у міжнародних організацій і з 2020 року зможе повноцінно здійснювати закупівлі за кошти держбюджету. Національне закупівельне агентство розпочне свою пілотну роботу з придбання медикаментів і медвиробів для виконання програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

У серпні 2017 року Кабмін затвердив концепцію реформування системи закупівель лікарських засобів, що передбачає створення Національного закупівельного агентства, яке здійснюватиме закупівлю препаратів і виробів медичного призначення (ВМП) на національному та місцевому рівнях.

Наразі міжнародні організації - Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН (ПРООН, UNDP) і британське закупівельне агентство Crown Agents, які в 2015 році Україна залучила для закупівлі медичних товарів і препаратів, - займаються забезпеченням 40 державних програм (близько 500 медикаментів і 700 виробів медпризначення).

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