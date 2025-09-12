Інтерфакс-Україна
Медицина
13:26 12.09.2025

25 команд з УЧХ взяли участь у тренінгової академії REDpreneur Ukraine

1 хв читати
25 команд з організацій Українського Червоного Хреста (УЧХ) взяли участь у тренінгової академії REDpreneur Ukraine для другої когорти соціальних підприємств.

"Відбулося фінальне представлення бізнес-ідей соціального підприємництва другої когорти одного із компонентів програми REDpreneur Ukraine — “Соціальне підприємництво на рівні організацій Українського Червоного Хреста”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у пʼятницю. 

До тренінгової академії долучилися 25 команд з організацій Українського Червоного Хреста. Протягом 12 тижнів учасники розробляли власні бізнес - проєкти, перетворюючи ідеї на повноцінні бізнес-плани з вагомим соціальним впливом.

Фінальний етап показав інноваційність та креативність рішень. Учасники вразили глибиною аналізу, чітким розумінням потреб своїх громад і готовністю будувати сталі соціальні бізнеси, які в свою чергу сприятимуть фінансовій стійкості організацій Українського Червоного Хреста.

За результатами відбору 16 команд отримали запрошення продовжити навчання на наступному етапі - майстер-класі REDpreneur Ukraine, де на них чекає інтенсивна робота з менторами, експертна підтримка та можливість залучити фінансування для розвитку соціальних проєктів.

Ініціатива реалізується Українським Червоним Хрестом за підтримки Французького та Австрійського Червоних Хрестів. 

 

Теги: #redpreneurua #тчху #тренінг

