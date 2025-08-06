Інтерфакс-Україна
Медицина
15:51 06.08.2025

Понад 100 клубів активного довголіття УЧХ працюють в Україні

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Понад 100 клубів активного довголіття УЧХ працюють в Україні
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

В Україні функціонують понад 100 клубів активного довголіття Українського Червоного Хреста (УЧХ).

“Наразі 106 клубів відкрито майже в усіх областях України, окрім Луганської області та Криму. Учасниками можуть стати всі охочі віком від 60 років”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

У клубах проводяться зустрічі за інтересами — творчість, кулінарія, рукоділля — а також лекції, майстер-класи, тренінги, заняття йогою та танцями. Програма  включає руханки, заходи з психосоціальної підтримки, події до визначних дат, а також соціалізуючі активності, спрямовані на згуртованість громади та налагодження нових знайомств.  Окрему увагу приділено волонтерству як соціально важливій ініціативі для громади.

Перші клуби були створені у 2018 р. в Луганській та Донецькій областях, але через повномасштабну агресію Російської Федерації в Україну вони призупинили діяльність. З 2023 р. УЧХ спільно з партнерами, зокрема Червоними Хрестами інших країн і органами місцевого самоврядування, відновив роботу клубів, спираючись на попередній досвід. До кінця цього року УЧХ планує відкрити ще близько 10 таких клубів.

 

Теги: #активне_довголіття #тчху #учх

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