МОЗ планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів для пацієнтів від 40 років

Міністерство охорони здоров'я планує з 2026 року запустити в Україні програму безоплатних планових медоглядів (Check-up) для пацієнтів від 40 років.

Як повідомляє Комітет здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування, про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засідання комітету у вівторок, презентуючи план роботи МОЗу складі новосформованого уряду.

Крім того, план передбачає розширення мережі центрів ментального здоров’я, розвиток та модернізацію дитячої реабілітації, підвищення мінімальної заробітної плати сімейного лікаря до 35 тис. грн, а також реінтеграцію бойових медиків у цивільну медицину.

Також у плані передбачено запуск окремої інституції, яка займатиметься контролем якості меддопомоги, запровадження електронних ліцензій для медичної практики та обігу наркотичних лікарських засобів, запуск електронного кабінету пацієнта, запровадження нового календаря профілактичних щеплень.

Також планом передбачено безоплатне планове стентування, оновлення тарифів на кардіохірургію та розширення переліку препаратів програми "Доступні ліки".