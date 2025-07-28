Мінсоцполітики готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування

Фото: Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляє, що відомство готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування, щоб вона стала простою, прозорою і максимально оперативною.

"Процедура отримання протезів для військових та постраждалих цивільних має бути простою, прозорою і максимально оперативною. Саме тому Мінсоцполітики готує комплексне бачення, яке перезавантажить систему. Цей напрямок є одним з пріоритетів для мене як міністра, йому буде приділена значна увага. Протез — це не просто технічний інструмент, а засіб для повернення людини до повноцінного, гідного життя після поранення", - цитує Улютіна пресслужба міністерства.

Він наголосив, що система протезування має стати частиною повного маршруту реабілітації людини.

Зокрема, наразі у фокусі роботи Мінсоцполітики за цим напрямом три ключові завдання: протезування як частина реабілітації — з чітким маршрутом: від моменту ампутації до підбору протеза, навчання користуванню, супроводу й повернення людини до повноцінного життя, включаючи роль громад щодо адаптації, супроводу та працевлаштування людини після встановлення протеза; прозоре ціноутворення на кожному етапі допомоги, яке дозволить ефективніше витрачати кошти й охопити більшу кількість людей, які проходять шлях протезування; державна підтримка розвитку українських виробників протезів задля системного забезпечення людей якісним сучасним протезуванням.

У відомстві розповіли, що минулого тижня відбулися зустрічі із фахівцями з реабілітації, виробниками та керівниками реабілітаційних центрів, і за результатами, Мінсоцполітики і Міністерство охорони здоров’я визначать чіткий план врегулювання проблемних питань.

Як повідомлялося, 27 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко назвала протезування одним з головних завдань української соціальної політики та анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів.