Мінсоцполітики готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляє, що відомство готує комплексне бачення для перезавантаження системи протезування, щоб вона стала простою, прозорою і максимально оперативною.
"Процедура отримання протезів для військових та постраждалих цивільних має бути простою, прозорою і максимально оперативною. Саме тому Мінсоцполітики готує комплексне бачення, яке перезавантажить систему. Цей напрямок є одним з пріоритетів для мене як міністра, йому буде приділена значна увага. Протез — це не просто технічний інструмент, а засіб для повернення людини до повноцінного, гідного життя після поранення", - цитує Улютіна пресслужба міністерства.
Він наголосив, що система протезування має стати частиною повного маршруту реабілітації людини.
Зокрема, наразі у фокусі роботи Мінсоцполітики за цим напрямом три ключові завдання: протезування як частина реабілітації — з чітким маршрутом: від моменту ампутації до підбору протеза, навчання користуванню, супроводу й повернення людини до повноцінного життя, включаючи роль громад щодо адаптації, супроводу та працевлаштування людини після встановлення протеза; прозоре ціноутворення на кожному етапі допомоги, яке дозволить ефективніше витрачати кошти й охопити більшу кількість людей, які проходять шлях протезування; державна підтримка розвитку українських виробників протезів задля системного забезпечення людей якісним сучасним протезуванням.
У відомстві розповіли, що минулого тижня відбулися зустрічі із фахівцями з реабілітації, виробниками та керівниками реабілітаційних центрів, і за результатами, Мінсоцполітики і Міністерство охорони здоров’я визначать чіткий план врегулювання проблемних питань.
Як повідомлялося, 27 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко назвала протезування одним з головних завдань української соціальної політики та анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів.