Інтерфакс-Україна
Медицина
12:34 27.07.2025

Кабмін планує запустити гранти для виробників біонічних протезів

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Кабмін планує запустити гранти для виробників біонічних протезів
Фото: https://www.bloomberg.com/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко назвала протезування одним із головних завдань української соціальної політики та анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів.

"Протезування — сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики. Наше завдання — зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно", - написала Свириденко у Facebook в неділю.

Вона повідомила, що  минулого тижня провела зустрічі з фахівцями з реабілітації, виробниками, керівниками центрів. "Ми бачимо, що багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою. Тому поставили завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я визначити чіткий план врегулювання проблемних питань", - написала голова уряду.

Свириденко також відвідала українське виробництво Esper Bionics і назвала його "прикладом технологій, що реально змінюють життя".

"Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", - повідомила вона.

Теги: #гранти #протезування

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