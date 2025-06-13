Інтерфакс-Україна
Медицина
21:06 13.06.2025

НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

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НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) проведе позаплановий моніторинг у шести лікарнях щодо забезпечення пацієнтів  лікарськими засобами та окремими медичними виробами при наданні медичної допомоги пацієнтам із застосуванням антимікробних препаратів (антибіотиків).

Як повідомляє НСЗУ, Перевірка стосуватиметься дотримання умов договорів за пакетами "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій".

Зокрема йдеться про використання антибіотиків для пацієнтів із гострими запальними процесами або тих, хто перебуває в інтенсивній терапії, для яких  забезпечення антибіотиками є критично важливим.

Моніторинг проведуть в Борзянській сільській лікарні, Білоцерківському пологовому будинку, Хорольській сільській лікарні, Ірпінській центральній міській лікарні, Голованській лікарні та Одеському регіональному протипухлинному центрі.

Лікарні були відібрані для моніторингу через показники середніх витрат на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів у 2024 році в розрахунку на одного пролікованого пацієнта та  відношення кількості скарг, щодо оплати лікарських засобів до середньої кількості пролікованих пацієнтів.

Моніторингові візити заплановано на кінець червня - початок липня.

Теги: #київ #моніторинг #нсзу

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