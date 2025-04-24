Інтерфакс-Україна
Медицина
21:01 24.04.2025

АМКУ застеріг 160 виробників та імпортерів ліків штучно обмежувати роботу з дистриб’юторами

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АМКУ застеріг 160 виробників та імпортерів ліків штучно обмежувати роботу з дистриб’юторами

Антимонопольний комітет України у четвер надав обов’язкові для виконання рекомендації 160 виробникам і імпортерам лікарських засобів щодо засад їх роботи з дистриб'юторами, застерігши від встановлення критеріїв відбору, які можуть штучно обмежувати конкуренцію.

"Під час відбору суб’єктів господарювання, що здійснюють закупівлю лікарських засобів не встановлювати критеріїв, які можуть надавати переваги у конкуренції певному колу дистриб’юторів по відношенню до інших дистриб’юторів та можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринку оптової дистрибуції лікарських засобів", – йдеться у рекомендаціях АМКУ, опублікованих на його сайті.

З метою здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет надав виробникам та імпортерам лікарських засобів такі обов’язкові для розгляду рекомендації:

Учасники фармринку зобов’язані у 20-денний строк повідомити комітет про результати розгляду.

До таких штучних критеріїв відбору, на думку АМКУ, зокрема, належать: значна кількість точок збуту дистриб’ютора; певна кількість складів дистриб’ютора та їх розташування; максимальний термін доставки замовлень від дистриб’ютора до торгових точок; обсяг продажів дистриб’ютором товарів на ринку України не менше встановленого розміру.

Іншими подібними критеріями комітет назвав період часу, протягом якого дистриб’ютор здійснює діяльність на території України; мінімальний обсяг замовлення дистриб’ютора та періодичність закупівель; наявність у дистриб’ютора певної кількості контрактів з фармацевтичними компаніями чи їх представниками, що входять до переліку найбільших компаній України за обсягами продажів лікарських засобів.

"Встановлення виробниками/імпортерами лікарських засобів критеріїв відбору покупців, яким буде відповідати лише один або декілька дистриб’юторів, може призвести до того, що в результаті певне коло дистриб’юторів отримає переваги у конкуренції по відношенню до інших дистриб’юторів не завдяки ціновому змаганню чи іншим механізмам конкурентної боротьби, а виключно за рахунок вигідного вирізнення з боку виробника/імпортера", – вважають в АМКУ.

В комітеті додали, що встановлення виробниками/імпортерами лікарських засобів таких критеріїв відбору може призвести до невиконання учасниками фармацевтичного ринку положень статті 20-4 Закону України "Про лікарські засоби", якою встановлено чіткі вимоги, які зобов’язані виконувати виробники та імпортери лікарських засобів під час провадження своєї діяльності з реалізації лікарських засобів.

Як повідомлялося, за даними учасників ринку частка компаній "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" на ринку фармацевтичної дистрибуції складає близько 90%.

Теги: #амку #київ #ліки

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