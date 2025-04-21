Інтерфакс-Україна
Медицина
16:05 21.04.2025

НСЗУ перевірити забезпечення ліками пацієнток з раком молочної залози в 7 лікарнях

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Національна служба здоров'я України (НСЗУ) перевірить сім лікарень, щоб з’ясувати, чи отримують у них пацієнтки з раком молочної залози безоплатні ліки та медичні вироби в рамках ПМГ.

Як повідомляє НСЗУ у Телеграм-каналі, перевірку проведуть у рамках позапланового моніторингу.

До позапланового моніторингу потрапили Кіровоградський обласний онкоцентр, Прикарпатський онкоцентр, Харківська міська лікарня №17, Лубенська лікарня, Одеська міська лікарня №10, Закарпатський протипухлинний центр, Київська міська лікарня №18.

"Якщо лікарня купує мало ліків і медвиробів самостійно, але багато отримує як благодійну допомогу від пацієнтів, це може означати, що людей змушують платити за те, що має бути безкоштовним", - підкреслили у НСЗУ.

Теги: #лікарні #нсзу

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