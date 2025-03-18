МОЗ шукає механізми забезпечення безперервного лікування ВІЛ в умовах припинення фінансування USAID

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Міністерство охорони здоров’я шукає механізми забезпечення безперервного лікування ВІЛ в умовах припинення фінансування USAID.

Про це повідомляє Гуманітарний медіахаб із посиланням на відповідь МОЗу на запит хабу.

В МОЗ зазначають, що на початок 2025 року USAID фінансував низку проєктів міжнародної технічної допомоги.

Серед цих проектів, зокрема, проекти «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», «Інновації для подолання епідемії ВІЛ», «REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров’я України», а також низка програм, спрямованих на розвиток реабілітаційних послуг, покращення доступу до якісних лікарських засобів, надання допомоги постраждалим від війни людям, реалізації медичної реформи та посилення системи громадського здоров’я загалом.

Водночас МОЗ зазначає, що USAID не фінансує послуги з діагностики та лікування вірусних гепатитів в Україні, ці закупівлі відбуваються за кошти держбюджету.

В МОЗ зазначають, що профілактичні послуги ВІЛ, послуги з догляду і підтримки та медичні вироби для профілактичних програм у 2025 році закупляються за кошти Глобального фонду.

У 2026 році закупівля АРВ препаратів, профілактичних послуг ВІЛ, послуг з догляду і підтримки запланована за кошти державного бюджету, а препаратів для доконтактної профілактики ВІЛ — за кошти Глобального фонду.

