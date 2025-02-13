Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Відповідний документ №82/2025 оприлюднено на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік 100 препаратів, на які з 1 березня знизять ціни на 30%. Також врегульовано націнки на ліки від вартості, встановленої виробником, проведення перевірок кінцевих цін та моніторинг використання медикаментів у медичних закладах.

"Уряд має представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров'я", – наголосив Зеленський, коментуючи рішення РНБО, повідомляє пресслужба глави держави.

Раніше президент доручив уряду проаналізувати державну програму "Доступні ліки", провести аудит ринку вітчизняного виробництва лікарських засобів і аптечних мереж та напрацювати пропозиції, які дадуть змогу знизити ціни на ліки.

Крім того, РНБО розглянула й затвердила черговий пакет економічних санкцій.

"Мільярди, які було зароблено фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, має бути заблоковано. Вони повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обовʼязково", – зазначив Зеленський.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.