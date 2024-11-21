Медицина

00:13 21.11.2024

Італійська асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою та мієломою виділила EUR160 тис на реконструкцію відділення гематології НІР у Києві

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Національна асоціація боротьби з лейкемією, лімфомою і мієломою Італії (AIL) виділила EUR160 тис. на реконструкцію відділення гематології Національного інституту раку в Києві.

Як повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час україно-італійського бізнес-форуму в Римі, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну AIL розпочала кампанію зі збору коштів для допомоги українським онкопацієнтам, які тікають від війни.

Загальна сума зібраних коштів склала EUR227 тис., з яких EUR67 тис. було витрачено на прийом в Італії понад 200 українських онкогематологічних пацієнтів, решту EUR160 тис. AIL виділила на зміцнення гематологічного відділення НІР у Києві.

"Загалом сектор охорони здоров'я є одним із пріоритетних для української влади, а Італія була і залишається важливим для України економічним партнером", - підкреслила Свириденко.

AIL - неприбуткова організація, заснована 1969 року. Вона має національний оперативний офіс у Римі та працює по всій країні завдяки 83 місцевим відділенням, які підтримують дослідницьку діяльність та діяльність із взаємодії з основними італійськими гематологічними центрами.

Теги: #гематологія #італія #фінанси

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